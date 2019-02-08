Ракитич принял важное решение по своему будущему

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Ракитич принял важное решение по своему будущему

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял важное решение по своему будущему, сообщает Sky Sports со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 30-летний хорват хочет покинуть каталонский клуб. У футболиста возникли опасения касательно своих перспектив на "Камп Ноу" после покупки Френки Де Йонга и вероятного трансфера Адриана Рабьо.

За ситуацией внимательно следит миланский "Интер", который готов предпринять попытки заполучить звёздного хавбека летом.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне он сыграл за "сине-гранатовых" 33 матча, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Контракт вице-чемпиона мира с испанским грандом рассчитан до июня 2021 года, а его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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