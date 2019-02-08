Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял важное решение по своему будущему, сообщает Sky Sports со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 30-летний хорват хочет покинуть каталонский клуб. У футболиста возникли опасения касательно своих перспектив на "Камп Ноу" после покупки Френки Де Йонга и вероятного трансфера Адриана Рабьо.

За ситуацией внимательно следит миланский "Интер", который готов предпринять попытки заполучить звёздного хавбека летом.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне он сыграл за "сине-гранатовых" 33 матча, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Контракт вице-чемпиона мира с испанским грандом рассчитан до июня 2021 года, а его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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