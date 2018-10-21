Ракитич прокомментировал победу над "Севильей"

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Ракитич прокомментировал победу над "Севильей"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал победу своей команды во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Севильи".

Так, в своем твиттере 30-летний хавбек "сине-гранатовых" написал: "Отличная игра и возвращение лидерства. Еще один гол для моих девочек, хотя я и не рад был его отмечать. Сожалею из-за травмы Месси".

"Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 4:2. Хорват забил последний мяч каталонцев в ворота своей бывшей команды. | soccernews.ru

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