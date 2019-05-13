Ракитич прокомментировал скандал с поездкой в Севилью после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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Ракитич прокомментировал скандал с поездкой в Севилью после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич объяснил своё решение отправиться в Севилью после вылета "сине-гранатовых" из Лиги Чемпионов.

Напомним, что хорвату досталось за посещение развлекательного мероприятия в столице Андалусии и фотографию с улыбкой на лице.

"Для меня семья важнее всего. Я отправился в Севилью, чтобы побыть с ними. Кто-то попросил сфотографироваться, и я никогда не отказываю. Понимаю, что у людей есть своё мнение, но я на сто процентов сконцентрирован на футболе. Я несу ответственность и хочу только лучшего для своих товарищей по команде", - приводит слова футболиста Marca.

В текущем сезоне 31-летний Ракитич сыграл за "Барселону" 52 матча, забил 5 голов и сделал 9 ассистов. Летом он может перейти в миланский "Интер".

Не пропустите: Агент Ракитича: "Он хочет помочь "Барселоне" выиграть еще один трофей". | http://soccernews.ru
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