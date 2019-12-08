Ракитич прокомментировал слухи, что он может покинуть "Барселону"
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что думает об информации о том, что он может покинуть каталонский клуб в январе, передает Marca.
Ранее сообщалось, что в 31-летнем хорвате заинтересованы "Ювентус" и "Атлетико".
"Хочу отдать все силы "Барселоне". Я всегда говорил, что лучше "Барселоны" для меня нет клуба. Это идеальное для меня место, хочу продолжать выигрывать трофеи.
Хочу наслаждаться футболом и помогать становиться лучше", - сказал Ракитич.
Футболист играет за сине-гранатовых с 2014 года. В этом сезоне он участвовал в 14 матчах, сделав 2 ассиста.
А еще: "Барселона" не продаст "Атлетико" Ракитича| http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|Хетафе
|15
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|Бетис
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|Эйбар
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|16
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|Сельта Виго
|15
|13
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|Эспаньол
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