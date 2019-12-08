Ракитич прокомментировал слухи, что он может покинуть "Барселону"

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Ракитич прокомментировал слухи, что он может покинуть "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что думает об информации о том, что он может покинуть каталонский клуб в январе, передает Marca.

Ранее сообщалось, что в 31-летнем хорвате заинтересованы "Ювентус" и "Атлетико".

"Хочу отдать все силы "Барселоне". Я всегда говорил, что лучше "Барселоны" для меня нет клуба. Это идеальное для меня место, хочу продолжать выигрывать трофеи.

Хочу наслаждаться футболом и помогать становиться лучше", - сказал Ракитич.

Футболист играет за сине-гранатовых с 2014 года. В этом сезоне он участвовал в 14 матчах, сделав 2 ассиста.

А еще: "Барселона" не продаст "Атлетико" Ракитича| http://soccernews.ru
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