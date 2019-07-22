Ракитич прокомментировал своё будущее в "Барселоне"

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Ракитич прокомментировал своё будущее в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич сделал заявление о своём будущем в каталонском клубе.

"Мы общались с руководством "Барсы" и главным тренером. Я хочу остаться, клуб хочет того же, но я не исключаю ничего. Я всем доволен здесь, но в футболе возможно всё. Знаю, что мной интересуются другие команды. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу", - цитирует 31-летнего хорвата Marca.

В прошлом сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 54 матча, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.

Контракт полузащитника с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

СМИ писали об интересе к Ракитичу со стороны ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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