Ракитич прокомментировал возможный трансфер Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился мнением о возможном трансфере хавбека "Ливерпуля" Коутиньо.

"Двери "Барселоны" открыты для всех хороших игроков, а Коутиньо входит в их число. При всем уважении к "Ливерпулю" и его болельщикам, мы были бы очень рады, если бы Филиппе перешел к нам. Впрочем, если он решит остаться, то мы только пожелаем ему удачи.

Нужно думать о футболистах, которые уже здесь. Думаю, у нас действительно сильная команда" - приводит слова Ракитича Goal.com.

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