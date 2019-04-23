Ракитич пропустит матч с "Алавесом"

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Ракитич пропустит матч с "Алавесом"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич не примет участия в игре Примеры против "Алавеса".

Как сообщает Mundo Deportivo, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде решил предоставить 31-летнему хорвату дополнительный отдых. Отмечается, что сыграть в матче сможет защитник Томас Вермален, который восстановился после очередной травмы.

В этом сезоне на счету Ракитича пять голов и девять ассистов в 48 матчах.

Поединок между "Алавесом" и "Барселоной" состоится 23 апреля в 22:30 (мск).

После 33 туров "Барселона" лидирует в чемпионате, опережая "Атлетико" на 9 очков.

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