Ракитич пропустит матч с "Алавесом"
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич не примет участия в игре Примеры против "Алавеса".
Как сообщает Mundo Deportivo, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде решил предоставить 31-летнему хорвату дополнительный отдых. Отмечается, что сыграть в матче сможет защитник Томас Вермален, который восстановился после очередной травмы.
В этом сезоне на счету Ракитича пять голов и девять ассистов в 48 матчах.
Поединок между "Алавесом" и "Барселоной" состоится 23 апреля в 22:30 (мск).
После 33 туров "Барселона" лидирует в чемпионате, опережая "Атлетико" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26