Ракитич провёл юбилейный матч в еврокубках

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял участие в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, эта игра стала для 31-летнего хорвата сотой в еврокубковых турнирах.

В активе Ракитича 62 матча в Лиге Чемпионов, 29 - в Лиге Европы / Кубке УЕФА, 1 - в Суперкубке УЕФА, 8 - в квалификации к ЛЧ и ЛЕ.

До "Барселоны" звёздный хавбек выступал за "Базель", "Шальке" и "Севилью".

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