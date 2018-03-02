Ракитич проводит 200-й матч за "Барселону"

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Ракитич проводит 200-й матч за "Барселону"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях играет с "Лас-Пальмасом" (1:1, второй тайм).

Во второй половине встречи на поле вышел хорватский полузащитник каталонского клуба Иван Ракитич. Этот матч стал 200-м для хавбека за каталонцев.

29-летний Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 200 матчей и забил 30 голов. В составе "Барселоны" - двукратный чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

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