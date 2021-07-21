Ракитич рассказал, как Роналду звал его в "Ювентус"

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Ракитич рассказал, как Роналду звал его в "Ювентус"

Фото: инстаграм Ивана Ракитича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Севильи" Иван Ракитич рассказал, что в 2019 году он мог перейти в туринский "Ювентус".

"Летом 2019 года мне звонил Роналду и предлагал перейти в "Ювентус". Он сказал, что клуб также заинтересован во мне. Впрочем, "Барселона" запросила за меня 50 миллионов евро, а это оказалось слишком много. Криштиану является одним из лучших футболистов в истории. Его игра в "Ювентусе" доставляет наслаждение", – приводит слова Ракитича Football Italia.

Напомним, что летом 2020 года Ракитич перешел в "Севилью" из "Барселоны" за 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне 33-летний хавбек провел 50 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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