Ракитич рассказал о своих отношениях с Месси и Суаресом

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Ракитич рассказал о своих отношениях с Месси и Суаресом

Бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич признался, что никогда не дружил с форвардами Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

"Мы с Месси и Суаресом никогда не были близкими друзьями. Сложно добиться того, чтобы в команде из 23-24 человек все дружили. Моими ближайшими друзьями были Иньеста, тер Штеген, Боатенг и Фирпо в прошлом сезоне. Но я уважаю и Лео, и Луиса. Это очень важные игроки. Я всегда отлично с ними ладил. Очень благодарен им за то, как они относились ко мне все эти годы", - приводит слова хорвата Sport.es.

Напомним, что минувшим летом Ракитич покинул "Барсу" и вернулся в "Севилью".

Примечательно, что Суарес также близок к уходу из каталонского клуба, а Месси хотел сменить команду, но его не отпустили.

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