Ракитич рассказал, почему отказывался от вызова в сборную Хорватии

Хавбек "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, почему не выступает в сборной Хорватии в последнее время. Об этом сообщает 24sata.

"Мне очень неприятно читать, что я якобы не хочу играть за сборную. Я уважаю мнение каждого, но мне больно читать такое, это совершенно не соответствует действительности.

Я не был самим собой. Мне не нравилось быть в плохом настроении, благодарен тренеру за то, что он понял", - сказал Ракитич.

Сегодня, 10 октября, состоится матч отбора Евро-2020 Хорватия - Венгрия. Начало матча - в 21:45 (мск).

А еще: Ракитич высказался о своём положении в "Барселоне"| http://soccernews.ru