Ракитич рассматривает предложение из АПЛ

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге.

Так, согласно информации испанской прессы, в подписании 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" заинтересован "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже сделали предложение хорвату, которое он на сегодняшний день изучает.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 55 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма". | soccernews.ru