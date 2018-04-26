Ракитич рассматривает предложения от трех европейских топ-клубов

Теги бавария мюнхенманчестер юнайтедювентусиван ракитичбарселона

Ракитич рассматривает предложения от трех европейских топ-клубовПолузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рассматривает предложения от трех европейских топ-клубов.

Так, по сведениям испанской прессы, на контакт с 30-летним хавбеком "сине-гранатовых" вышли "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и мюнхенская "Бавария". Однако пока хорват не давал ответа ни одному из клубов.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за "Барселону".

Напомним, Пике попросил руководство "Барселоны" подписать трех защитников. | soccernews.ru

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