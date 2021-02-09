Ракитич решил, будет ли отмечать гол в ворота "Барселоны"

В преддверии первого матча полуфинального противостояния за Кубок Испании с "Барселоной" хавбек "Севильи" Иван Ракитич ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота каталонцев.

"Праздновать я не буду. У меня много приятных моментов, связанных с Барселоной: там родилась моя дочь, у меня осталось в городе много друзей, и меня любят местные фанаты, а это взаимно. Я даже получил от болельщиков "Барселоны" награду за мое поведение по отношению к ним" — приводит слова Ракитича AS.