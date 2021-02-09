Ракитич решил, будет ли отмечать гол в ворота "Барселоны"
В преддверии первого матча полуфинального противостояния за Кубок Испании с "Барселоной" хавбек "Севильи" Иван Ракитич ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота каталонцев.
"Праздновать я не буду. У меня много приятных моментов, связанных с Барселоной: там родилась моя дочь, у меня осталось в городе много друзей, и меня любят местные фанаты, а это взаимно. Я даже получил от болельщиков "Барселоны" награду за мое поведение по отношению к ним" — приводит слова Ракитича AS.
Напомним, 32-летний хорват перешел в "Барселону" из "Севильи" в 2014 году. С "блауграной" хавбек взял все возможные трофеи: 4 чемпионата Испании, 4 Кубка Испании, 2 Суперкубка Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный Чемпионат Мира.
Перед началом сезона-2020/2021 Ракитич вернулся в "Севилью".
Читать также: Восемь игроков "Барселоны" пропустят матч с "Севильей" в Кубке Испании | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Бывший форвард "Милина" Пато может перейти в МЛС
-
Вейналдум поддержал Алиссона
-
Тренер "Зенита" по физподготовке поделился новостями о состоянии Азмуна
-
Официально Массимо Каррера стал тренером команды из Серии С
-
В Интернет попало интимное видео с футболистом "Арсенала"
-
Ракитич решил, будет ли отмечать гол в ворота "Барселоны"
-
Куман высказался об игре Ибрагимовича
-
Семак оценил игру Дзюбы в матче со сборной Иордании
-
Рамос рассказал, как прошла его операция на колене
-
ЦСКА отменил товарищеские матчи с испанскими клубами
-
Семак высказался о новой травме Малкома
-
"Спартак" ярко поздравил Андрея Ещенко с днем рождения
-
ПСЖ нацелился на Де Хеа
-
Куман оценил состояние "Барселоны" на данный момент
-
Один из лидеров ПСЖ пропустит 1-й матч Лиги чемпионов с "Барселоной"
-
"Милан" может продлить Ибрагимовича на год
-
Полиция определила еще трех подозреваемых в смерти Марадоны
-
"Зенит" теряет Малкома
-
Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании
-
1
21-летний форвард "Барселоны" купил суперкар за 250 тыс евро. У него 1 гол в сезоне (фото)