Ракитич решил, будет ли отмечать гол в ворота "Барселоны"

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Ракитич решил, будет ли отмечать гол в ворота "Барселоны"В преддверии первого матча полуфинального противостояния за Кубок Испании с "Барселоной" хавбек "Севильи" Иван Ракитич ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота каталонцев. 

"Праздновать я не буду. У меня много приятных моментов, связанных с Барселоной: там родилась моя дочь, у меня осталось в городе много друзей, и меня любят местные фанаты, а это взаимно. Я даже получил от болельщиков "Барселоны" награду за мое поведение по отношению к ним" — приводит слова Ракитича AS.


Напомним, 32-летний хорват перешел в "Барселону" из "Севильи" в 2014 году. С "блауграной" хавбек взял все возможные трофеи: 4 чемпионата Испании, 4 Кубка Испании, 2 Суперкубка Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный Чемпионат Мира.
Перед началом сезона-2020/2021 Ракитич вернулся в "Севилью".

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