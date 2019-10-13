Ракитич решил покинуть "Барселону"
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял важное решение о своём будущем.
По информации AS, на фоне резкого сокращения игровой практики хорват решил сменить команду.
Ожидается, что 31-летний футболист уйдёт в другой клуб уже в январе. Им интересуются "Ювентус" и "Интер".
В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|Гранада
|8
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|Реал Сосьедад
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|Севилья
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|8
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|Леванте
|8
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|11
|Осасуна
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|8
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|8
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|8
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|Бетис
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|Алавес
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|Мальорка
|8
|7
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