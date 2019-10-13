Ракитич решил покинуть "Барселону"

Теги барселонаиван ракитичювентусинтер милантравмы

Ракитич решил покинуть "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял важное решение о своём будущем.

По информации AS, на фоне резкого сокращения игровой практики хорват решил сменить команду.

Ожидается, что 31-летний футболист уйдёт в другой клуб уже в январе. Им интересуются "Ювентус" и "Интер".

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определила пять кандидатов на замену Суаресу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов