Ракитич решил покинуть "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял важное решение о своём будущем.

По информации AS, на фоне резкого сокращения игровой практики хорват решил сменить команду.

Ожидается, что 31-летний футболист уйдёт в другой клуб уже в январе. Им интересуются "Ювентус" и "Интер".

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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