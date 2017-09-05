Ракитич рискует пропустить матч против "Ювентуса"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рискует пропустить вторничный матч Лиги Чемпионов своей команды против туринского "Ювентуса".

Как информирует sport.es, степень тяжести травмы 29-летнего хавбека, полученного им в поединке своей национальной сборной с Косово, на сегодняшний день остается неизвестной. Вполне вероятно, что хорват пропустит не только ближайший матч "сине-гранатовых" в Ла Лиге против "Эспаньола", но и старт команды в Лиге Чемпионов против "старой сеньоры".

Напомним, также Ракитич не сыграет и в сегодняшней игре Турция - Хорватия. | soccernews.ru