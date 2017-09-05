Ракитич рискует пропустить матч против "Ювентуса"

Теги иван ракитичбарселонаювентусэспаньол

Ракитич рискует пропустить матч против "Ювентуса"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рискует пропустить вторничный матч Лиги Чемпионов своей команды против туринского "Ювентуса".

Как информирует sport.es, степень тяжести травмы 29-летнего хавбека, полученного им в поединке своей национальной сборной с Косово, на сегодняшний день остается неизвестной. Вполне вероятно, что хорват пропустит не только ближайший матч "сине-гранатовых" в Ла Лиге против "Эспаньола", но и старт команды в Лиге Чемпионов против "старой сеньоры".

Напомним, также Ракитич не сыграет и в сегодняшней игре Турция - Хорватия. | soccernews.ru

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