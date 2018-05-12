Ракитич: "Рома" сама не понимает, как обыграла "Барселону"
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что его команда случайно проиграла "Роме" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"По окончании ответного матча хотелось ударить себя. После домашний победы со счетом 4:1 упустить шанс выйти в полуфинал Лиги Чемпионов – это большой удар,. Никто не хотел быть в полуфинале больше, чем игроки "Барселоны". Нашему поражению нет объяснения. Его просто не существует. Думаю, что даже "Рома" не понимает, как обыграла нас. Иногда такое случается в футболе, и это трудно как-то объяснить", - сказал он.
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