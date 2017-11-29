Ракитич: "С Неймаром в команде было больше дисбаланса и "шоу"

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Ракитич: "С Неймаром в команде было больше дисбаланса и "шоу"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рассказал об изменениях, которые произошли в его команде с уходом Неймара во французский ПСЖ.

"Раньше с Неймаром в команде у нас было больше дисбаланса и "шоу"... Но с изменением игровой схемы все немного изменилось. Мы стали более сбалансированными, атакуя и защищаясь всей командой", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, отец Неймара исключил уход своего сына из ПСЖ. | soccernews.ru

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