Ракитич: "С Неймаром в команде было больше дисбаланса и "шоу"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рассказал об изменениях, которые произошли в его команде с уходом Неймара во французский ПСЖ.

" Раньше с Неймаром в команде у нас было больше дисбаланса и "шоу"... Но с изменением игровой схемы все немного изменилось. Мы стали более сбалансированными, атакуя и защищаясь всей командой ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, отец Неймара исключил уход своего сына из ПСЖ. | soccernews.ru