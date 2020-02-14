Ракитич считает, что Месси лучше, чем Роналду

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Ракитич считает, что Месси лучше, чем Роналду

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что его одноклубник Лионель Месси является лучшим футболистом всех времен. Об этом сообщает Bleacher Report.

"Играть с Месси - нечто особенное. Я считаю его лучшим футболистом за последние 15 лет. Он лучший игрок всех времен. Он главный футболист истории.

Роналду - один из лучших игроков в истории", - сказал Ракитич.

В этом сезоне аргентинец участвовал в 18 матчах Примеры, отметившись 14 голами и 11 ассистами.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это не просто п1здец, это - Барса врёмен картонного лидера и просто нытика - Лионеля! Маразм распиаренного гнома крепчает с каждым днём! Visca el Barca!

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