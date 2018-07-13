Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы сборной Хорватии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич в шутку пообещал сделать татуировку на лбу в случае победы своей команды на ЧМ-2018.

"Сделаю ли я новую татуировку в случае успеха? Да. У меня на лбу много свободного места. Думаю, это отличный вариант. Только с женой посоветуюсь" - сказал Ракитич.

Напомним, что в финале ЧМ-2018 Хорватия сразится за Кубок мира с Францией.

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