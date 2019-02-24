Ракитич сделал важное заявление касательно своего будущего

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал свое будущее в клубе.

"Мой контракт еще будет действовать несколько лет. Мне льстит внимание от топ-клубов, однако я не вижу себя за пределами "Барселоны", - приводит слова Ракитича Marca.

Напомним, что "Барселона" приобрела Ракитича у "Севильи" в 2014 году за 18 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 30-летнего хорвата 4 забитых мяча и 6 ассистов в 35 играх.

Читайте также: На Ракитича появились ещё два претендента. | http://soccernews.ru