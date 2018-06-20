Ракитич сделал заявление о предстоящем противостоянии с Месси на ЧМ-2018



Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с форвардом аргентинцев Лионелем Месси в матче Чемпионата Мира-2018.

"Будет очень интересно сыграть против лучших футболистов мира. Мы достаточно мотивированы, и нам приятно выступать здесь.

Нам важно остановить Месси и сделать это в рамках правил. Результат первого матча не меняет картины, они все равно остаются фаворитами", - приводят слова Ракитича российские СМИ.

"Уверен, что они максимально усложнят нам жизнь. Мы же хотим показать всему миру свою силу. Думаю, и Месси будет интересно выйти против нас на поле.

Мы не разговаривали с Месси] Такое вообще редко происходит на крупных турнирах, потому что, общаясь с одноклубниками, можно выдать некоторые тайны", – добавил хавбек.

Матч Аргентина - Хорватия состоится 21 июня.

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