Ракитич шел пешком из аэропорта до Барселоны

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Ракитич шел пешком из аэропорта до Барселоны

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич добирался до Барселоны из аэропорта пешком, сообщает AS.

По данным издания, футболист возвращался из расположения сборной Хорватии и не смог покинуть аэропорт ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в связи с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Ракитич в этом сезоне участвовал в 5 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.

"Барселона" занимает 2 место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего "Реала" на 2 балла.

А еще: Ракитич может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Этому его "гений" научил

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