Ракитич шел пешком из аэропорта до Барселоны

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич добирался до Барселоны из аэропорта пешком, сообщает AS.



По данным издания, футболист возвращался из расположения сборной Хорватии и не смог покинуть аэропорт ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в связи с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости Каталонии в 2017 году.



Ракитич в этом сезоне участвовал в 5 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.



"Барселона" занимает 2 место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего "Реала" на 2 балла.

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