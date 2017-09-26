Ракитич: "Скоро "Реал" встанет на ноги"

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Ракитич: "Скоро "Реал" встанет на ноги"Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что совсем скоро "Реал" сможет вернуть былую форму.

"Никто не ожидал, что после 6-го тура национального первенства у нас будет семь очков преимущества над "Реалом". Однако нам не следует обманываться насчёт этого. Чемпионат только начинается. Помните, как нас разнёс "Реал" в августе? Мы казались самой слабой командой, а они оставляли впечатление неприкосновенных. У них был небольшой спад, но скоро они встанут на ноги", - сказал он.

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