Ракитич спас Иньесту от дождя

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Ракитич спас Иньесту от дождя

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич защитил от дождя партнера по команде Андреса Иньесту.

Хорват накрыл голову Иньесты ладонью, спасая его от дождя.

"Всегда забочусь о своем приятеле", - написал Ракитич в своем твиттере.

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