Ракитич сравнил Месси с Майклом Джорданом

Фото: инстаграм Ивана Ракитича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился мнением об аргентинском нападающем "Пари Сен-Жермен" Лионеле Месси.

"Для футболистов Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетбола. Но уверен, что оба этих парня никогда бы не добились успеха без поддержки своих команд", - приводит слова Ракитича NBA Europe.

Напомним, что Ракитич и Месси в течение нескольких лет вместе выступали за "Барселону".

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