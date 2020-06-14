Ракитич стал 4-м легионером, который сыграл за "Барселону" 300 матчей
Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич провел свой 300-й матч за каталонский клуб. Юбилейным для него стал матч 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой" (4:0).
Ракитич стал четвертым легионером в истории каталонского клуба, который достиг данной отметки. Больше него за клуб сыграли только Лионель Месси (719), Дани Алвес (391) и Хавьер Маскерано (334).
"Барселона" купила Ракитича у "Севильи" в 2014 году за 18 миллионов евро. В составе каталонцев он забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу. С клубом он выиграл 13 трофеев.
Не пропустите: Ракитич заявил, что не хочет покидать "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14