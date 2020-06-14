Ракитич стал 4-м легионером, который сыграл за "Барселону" 300 матчей

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Ракитич стал 4-м легионером, который сыграл за "Барселону" 300 матчей

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич провел свой 300-й матч за каталонский клуб. Юбилейным для него стал матч 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой" (4:0).

Ракитич стал четвертым легионером в истории каталонского клуба, который достиг данной отметки. Больше него за клуб сыграли только Лионель Месси (719), Дани Алвес (391) и Хавьер Маскерано (334).

"Барселона" купила Ракитича у "Севильи" в 2014 году за 18 миллионов евро. В составе каталонцев он забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу. С клубом он выиграл 13 трофеев.

Не пропустите: Ракитич заявил, что не хочет покидать "Барселону". | http://soccernews.ru

 
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