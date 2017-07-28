Ракитич стал очередным игроком "Барселоны", высказавшимся о ситуации с Неймаром

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич стал очередным игроком "сине-гранатовых", высказавшимся о ситуации со своим одноклубником Неймаром, который может перебраться во французский ПСЖ.

"Мы хотим сделать важные вещи в этом сезоне, и он является ключевым элементом нашей команды. Такие футболисты, как Неймар, играют не в каждом клубе, я говорю не столько как об игроке, а как о человеке. Он знает, что он очень важен для нас.

Мы уже знаем, чего мы хотим. Команда похожа на семью, и мы все хотим, чтобы он остался. Независимо от того, что он решит, мы должны уважать его выбор на 100 процентов. Но, будучи его одноклубником и большим другом, я говорю ему, чтобы он остался с нами. Такую любовь, как здесь, он нигде не найдет. Надеюсь, он останется с нами", - цитирует 29-летнего хавбека Yahoo Sports.

Напомним, "Барселона" не будет идти на уступки Неймару и ПСЖ. | soccernews.ru