Ракитич: "У меня забрали возможность играть в мяч, и это грустно"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич высказался о своем положении в клубе.

"У меня забрали возможность играть в мяч, и это грустно. Для меня игра в футбол своего рода веселье. Я развлекаюсь только на футбольном поле", - приводит слова Ракитича Marca.

Ранее сообщалось, что 31-летний хорват может покинуть клуб предстоящей зимой. В его услугах заинтересованы "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

В текущем сезоне Ракитич провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

Читайте также: "Милан" готов заплатить за Ракитича 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru