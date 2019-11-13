Ракитич: "У меня забрали возможность играть в мяч, и это грустно"

Теги барселонаиван ракитич

Ракитич: "У меня забрали возможность играть в мяч, и это грустно"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич высказался о своем положении в клубе.

"У меня забрали возможность играть в мяч, и это грустно. Для меня игра в футбол своего рода веселье. Я развлекаюсь только на футбольном поле", - приводит слова Ракитича Marca.

Ранее сообщалось, что 31-летний хорват может покинуть клуб предстоящей зимой. В его услугах заинтересованы "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

В текущем сезоне Ракитич провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

Читайте также: "Милан" готов заплатить за Ракитича 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"

СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов