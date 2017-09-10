Ракитич: "У нас хорошие отношения с руководством"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич пообщался с журналистами после игры 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0).

По словам хорвата, у команды хорошие отношения с руководством клуба.

"У нас хорошие отношения с руководством. Мы на все сто поддерживаем президента. Должны побеждать вместе", - сказал футболист.

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