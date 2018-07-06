Ракитич: "В матче с Россией постараемся насладиться игрой и сыграть на победу"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич порассуждал о грядущем четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против России.

"Я знаю всех футболистов команды-соперника: нас проинформировали, как они играют индивидуально. Мы анализировали их игру, они заслужили выход в четвертьфинал - это хорошая сборная. Вопрос в том, удастся ли нам навязать им свой стиль игры, так как мы хотим выйти в полуфинал. Это будет особый матч, прекрасно, что нам досталась Россия. Мы постараемся насладиться игрой и сыграть на победу" - сказал Ракитич.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи в 21:00 по московскому времени.

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