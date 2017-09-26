Ракитич: "Возможно, вновь сыграю с Неймаром в одной команде"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич высказался об уходе Неймара во французский ПСЖ.

" С Неймаром покинула "Барселону" и часть меня. Он был одним из игроков, с которым я лучше всего ладил в раздевалке. Мы часто говорим, что он счастлив в Париже. Отчасти он счастлив, потому что в ПСЖ он играет с со своими соотечественниками, я это понимаю. Я желаю ему удачи, и кто знает, что ждет нас в будущем. Возможно, мы снова будем играть вместе. Он - мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в ПСЖ ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Ракитич рассказал о новой роли Месси на поле. | soccernews.ru