Ракитич все еще может оказаться в "Манчестер Юнайтед"

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Ракитич все еще может оказаться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич все еще может покинуть клуб.

Как сообщает Sport.es, "Манчестер Юнайтед" не оставляет надежд подписать хорвата в последние часы зимнего трансферного окна.

Отмечается, что трансфер Ракитича может обойтись "МЮ" в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Ракитич провел 23 игры, в которых отметился тремя ассистами.

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