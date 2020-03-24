Ракитич выбрал между Гвардиолой и Клоппом

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Ракитич выбрал между Гвардиолой и Клоппом

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, кого считает лучшим тренером, выбирая из наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа и главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Думаю, сейчас круче Клопп. Его команда лидирует в турнирной таблице и играет лучше. "Ливерпуль" стабильнее. Если брать последние два года, то Клопп с небольшим перевесом лучше.

Пеп - инноватор. Он точно главный инноватор среди тренеров нашего поколения. Феноменальный. Тем, кем Кройфф был в свое время, Пеп является сейчас. Что за тренер!" - цитирует Ракитича Goal.

Напомним, Гвардиола был наставником "Барселоны" с 2008 по 2012 год.

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