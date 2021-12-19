Ракитич вышел на 2-е место среди лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

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Ракитич вышел на 2-е место среди лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

Фото: инстаграм Ивана Ракитича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Севильи" Иван Ракитич вышел на 2-е место среди лучших бомбардиров в истории Ла Лиги.

В матче 18-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" Ракитич забил гол, который стал для него 56-м в турнире. По этому показателю он обошел Алена Петернаца (55). Лидером остается экс-форвард "Реала" Давор Шукер (113).

В нынешнем сезоне 33-летний Ракитич провел за "Севилью" 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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