Ракитич высказался о перспективах Хорватии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич высказался о шансах своей команды победить на Чемпионате Мира-2018​.

Футболист не исключает, что хорваты могут выиграть турнир.

"Может ли сборная Хорватии выиграть Чемпионат Мира? Нам не нужно загадывать слишком далеко вперед. Мы должны сосредоточиться на первом матче против Нигерии, а затем выйти из группы. Как только мы окажемся в плей-офф, все возможно, если сыграем хорошо.

Мы в хорошем настроении, очень много работали с невероятным драйвом, чтобы добраться до идеального состояния перед турниром. У нас есть отличная команда с опытными игроками из лучших клубов", - сказал он.

Сборная Хорватии сыграет в группе с Нигерией (16 июня), Аргентиной (21 июня) и Исландией (26 июня).

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