Ракитич высказался о результативности Месси

Фото твиттер Leo Messi

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич высоко отозвался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

Напомним, что хорват и аргентинец с 2014 по 2020 год вместе выступали за "сине-гранатовых".

"Смотрю на Месси, который забил не менее 30 голов в 9 сезонах подряд. Это похоже на видеоигру. Если вы сделаете это на Playstation, вам скажут, что вы знаете все хитрости. Я горжусь тем, что провёл с ним так много лет и выиграл столько трофеев. Это было очень необычно делить раздевалку с великими игроками "Барсы". Я надеюсь, что Месси останется. Для болельщиков это будет лучший вариант. Как друг и бывший одноклубник, я желаю всего наилучшего ему и его семье. Пусть он сам решит, как будет лучше", - приводит слова Ракитича Goal.com.

В этом сезоне 33-летний Месси забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах за "Барсу".

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