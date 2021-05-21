Ракитич высказался о результативности Месси

Теги севильябарселоналионель мессииван ракитич

Ракитич высказался о результативности Месси

Фото твиттер Leo Messi

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич высоко отозвался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

Напомним, что хорват и аргентинец с 2014 по 2020 год вместе выступали за "сине-гранатовых".

"Смотрю на Месси, который забил не менее 30 голов в 9 сезонах подряд. Это похоже на видеоигру. Если вы сделаете это на Playstation, вам скажут, что вы знаете все хитрости. Я горжусь тем, что провёл с ним так много лет и выиграл столько трофеев. Это было очень необычно делить раздевалку с великими игроками "Барсы". Я надеюсь, что Месси останется. Для болельщиков это будет лучший вариант. Как друг и бывший одноклубник, я желаю всего наилучшего ему и его семье. Пусть он сам решит, как будет лучше", - приводит слова Ракитича Goal.com.

В этом сезоне 33-летний Месси забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах за "Барсу".

Не пропустите: Вальверде о Месси: "Буду внукам рассказывать, что был игрок, способный обвести семерых и забить, а они будут отвечать, что дедушка несет чушь". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ опередила топ-5 лиг Европы по росту уровня доходов

РПЛ опередила топ-5 лиг Европы по росту уровня доходов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов