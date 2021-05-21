Ракитич высказался о результативности Месси
Фото твиттер Leo Messi
Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич высоко отозвался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.
Напомним, что хорват и аргентинец с 2014 по 2020 год вместе выступали за "сине-гранатовых".
"Смотрю на Месси, который забил не менее 30 голов в 9 сезонах подряд. Это похоже на видеоигру. Если вы сделаете это на Playstation, вам скажут, что вы знаете все хитрости. Я горжусь тем, что провёл с ним так много лет и выиграл столько трофеев. Это было очень необычно делить раздевалку с великими игроками "Барсы". Я надеюсь, что Месси останется. Для болельщиков это будет лучший вариант. Как друг и бывший одноклубник, я желаю всего наилучшего ему и его семье. Пусть он сам решит, как будет лучше", - приводит слова Ракитича Goal.com.
В этом сезоне 33-летний Месси забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах за "Барсу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14