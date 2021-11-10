Ракитич высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"

1 Теги иван ракитичсевильяреал мадридкарим бензема

Ракитич высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился мнением французском нападающем "Реал Мадрида" Кариме Бензема.

"То, что Карим Бензема делал в течение многих лет, просто потрясающе. Он подходит на роль обладателя Золотого Мяч. Карим всегда отличается в крупных турнирах.  

Он уже так давно играет за "Мадрид", забивает все эти важные голы…после ухода Криштиану он явно стал лидером. Он просто уникален, и я хочу его с этим поздравить. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, кроме как в матчах против нас", - сказал хорват.

Также не пропустите: Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Просто взял и поставил гнома в угол. Красава!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси может вернуться в "Барселону"

Месси может вернуться в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов