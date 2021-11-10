Ракитич высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Хорватский полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился мнением французском нападающем "Реал Мадрида" Кариме Бензема.
"То, что Карим Бензема делал в течение многих лет, просто потрясающе. Он подходит на роль обладателя Золотого Мяч. Карим всегда отличается в крупных турнирах.
Он уже так давно играет за "Мадрид", забивает все эти важные голы…после ухода Криштиану он явно стал лидером. Он просто уникален, и я хочу его с этим поздравить. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, кроме как в матчах против нас", - сказал хорват.
Также не пропустите: Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Карвахаль рассказал о требованиях к себе
-
1
Месси может вернуться в "Барселону"
-
Карвахаль высказался об изменениях в своем рационе
-
Погба высказался о своем травме
-
Уилшер поделился мнением о возможном трансфере Азара в "Ньюкасл"
-
"Реал" планирует продлить контракты сразу трех футболистов
-
1
Ракитич высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Карвахаль поделился мнением о Винисиусе Жуниоре
-
Мнения "Атлетико" и Симеоне о трансфере Влаховича не совпадают
-
Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании
-
"Манчестер Юнайтед" готов избавиться от Погба
-
Кабелла может перейти в турецкий клуб
-
Олич назвал причину ухода из ЦСКА
-
Хави хочет вернуть Тринкау в "Барселону"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Челси"
-
Бензема не будет исключен из сборной Франции
-
В Бразилии рассказали, как "Реал" перехватил Родриго у "Ливерпуля"
-
Сын Симеоне может перебраться в АПЛ
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вильярреала"
-
Названы сроки возвращения Фати в строй
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14