Ракитич высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился мнением французском нападающем "Реал Мадрида" Кариме Бензема.

"То, что Карим Бензема делал в течение многих лет, просто потрясающе. Он подходит на роль обладателя Золотого Мяч. Карим всегда отличается в крупных турнирах.

Он уже так давно играет за "Мадрид", забивает все эти важные голы…после ухода Криштиану он явно стал лидером. Он просто уникален, и я хочу его с этим поздравить. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, кроме как в матчах против нас", - сказал хорват.

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