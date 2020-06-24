Ракитич высказался о соперничестве с "Реалом"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал победу в матче 31-го тура Примеры с "Атлетиком" (1:0).



Отметим, футболист стал автором победного гола.



"Было сложно войти в игру, но забить первый гол было приятно. Хочу посвятить гол моей жене и дочерям, которые терпели меня в последние несколько месяцев. Я долго не забивал и злился на себя. Счастлив, что смог помочь команде. "Атлетик" хорошо защищался, отлично справился.



"Реал" такой же фаворит, как и мы. "Барселона" будет сражаться до конца. Они сосредоточены на своих матчах, а мы - на своих. Мы хотим максимально использовать каждую игру", - цитирует Ракитича Marca.

"Барселона" с 68 баллами занимает 1 место в турнирной таблице, обгоняя "Реал" на 3 очка. "Атлетик" располагается на 10 позиции, набрав 42 очка.

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