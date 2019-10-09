Ракитич высказался о своём положении в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич порассуждал о ситуации, в которой он оказался в каталонском клубе.

В текущем сезоне хорват потерял место в стартовом составе "блауграны", отыграв всего 6 неполных матчей во всех турнирах.

"Пока не знаю, как всё сложится. Сейчас тяжёлый период, ведь я хочу играть, а не просто быть частью команды. Я готов приносить "Барселоне" пользу на поле. А если ничего не изменится, мне придётся обсудить с руководством своё будущее", - приводит слова Ракитича Sport.es.

Напомним, что минувшим летом на 31-летнего футболиста претендовали "Интер", "Ювентус" и ПСЖ.

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