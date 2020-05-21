Ракитич высказался о возможном возвращении в "Севилью"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что не исключает возможности возвращения в "Севилью".

"Я неоднократно заявлял, что был бы рад вернуться в "Севилью". Я всегда слежу за ними, как будто все еще выступаю там. Продолжаю праздновать все их голы.

Выступать за "Севилью" под 10-м номером в память о Рейесе было бы чем-то особенным. Я был бы горд отдать ему дань, взяв номер, под которым он играл", - приводит слова Ракитича Marca.

Напомним, что Ракитич выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год, после чего перебрался в "Барселону".

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