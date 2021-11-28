Ракитич высказался перед игрой против "Реала"

Теги реал мадридсевильяиван ракитич

Ракитич высказался перед игрой против "Реала"Фото: инстаграм Ракитича/Автор неизвестен

Хорватский хавбек "Севильи" Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча против мадридского "Реала" в рамках пятнадцатого тура Ла Лиги.

– С "Барселоной" вы пять раз победили на "Сантьяго Бернабеу".

– Такие игры не забываются. "Бернабеу" – невероятный стадион, а после реконструкции он станет еще лучше. Нужно поздравить "Реал Мадрид" и их президента с тем, что эта арена дает игрокам.

Здорово, что я столько раз победил там с "Барселоной". Надеюсь, я впервые выиграю на "Бернабеу" с "Севильей". Время пришло, у нас большие ожидания от этого матча.

– Вы чувствовали себя счастливым на "Бернабеу"?

– Когда побеждаешь, то испытываешь удовольствие. Но случалось и так, что я страдал. Всякое бывает. Таких матчей ждут все. Мы очень воодушевлены.

– Как вы оцениваете "Реал Мадрид"?

– Это лучший "Мадрид" за два года, самый сильный. У них есть опытные футболисты и молодежь, которая очень хороша. Нужно провести идеальный матч, чтобы обыграть их. Они не ошибутся, – сказал Ракитич.

Игра между "Реалом" и "Севильей" состоится уже сегодня, 28 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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