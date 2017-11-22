Ракитич: "Я бы отдал Буффону свое место на Чемпионате Мира"
Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал то, что Джанлуиджи Буффон пропустит ЧМ-2018.
"Я бы отдал Буффону свое место на Чемпионате Мира. Когда видишь, как плачет Буффон, хочется плакать самому. Такой футболист не может прощаться вот так" - приводит слова Ракитича Goal.com.
Напомним, что в стыковых матчах сборная Италии уступила Швеции.
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