Ракитич: "Я бы отдал Буффону свое место на Чемпионате Мира"

Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал то, что Джанлуиджи Буффон пропустит ЧМ-2018.

"Я бы отдал Буффону свое место на Чемпионате Мира. Когда видишь, как плачет Буффон, хочется плакать самому. Такой футболист не может прощаться вот так" - приводит слова Ракитича Goal.com.

Напомним, что в стыковых матчах сборная Италии уступила Швеции.

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