Ракитич: "Я не мешок картошки"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич рассказал о своём отношении к слухам, что "сине-гранатовые" готовы его включить в сделку по обмену на другого игрока.

"Понимаю ситуацию, но я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно. Самое главное, чтобы я оказался там, где меня будут любить и уважать. Там, где мне и моей семье будет хорошо. Поэтому я сам решу, где продолжу карьеру", - приводит слова хорвата Mundo Deportivo.

По данным СМИ, "Барса" предлагала услуги Ракитича "Интеру", "Ювентусу", ПСЖ и "Севилье" в обмен на Лаутаро Мартинеса, Федерико Бернардески, Неймара и Диего Карлоса соответственно.

Контракт полузащитника с "блауграной" истекает в 2021 году. В текущем сезоне он сыграл 31 матч и сделал 4 ассиста.

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