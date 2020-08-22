Ракитич ярко отпраздновал победу "Севильи" в Лиге Европы
El Chiringuito TV показал эмоции полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича после победы "Севильи" над "Интером" (3:2) в финале Лиги Европы.
Хорват был в эфире по видеосвязи, в определённый момент он встал и нырнул в бассейн прямо в одежде. Смотрите, как это было.
¡OJO A LA IMAGEN!@ivanrakitic, jugador del BARÇA, se tira a la PISCINA con ROPA para CELEBRAR la SEXTA #UEL del @SevillaFC.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2020
¿VOLVERÁ al PIZJUÁN? pic.twitter.com/HRQJktXlgh
Напомним, что Ракитич выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год. Сейчас хавбек близок к уходу из "Барсы", и возвращение в андалусийский клуб - один из вариантов продолжения карьеры для него.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14