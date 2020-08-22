Ракитич ярко отпраздновал победу "Севильи" в Лиге Европы

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Ракитич ярко отпраздновал победу "Севильи" в Лиге Европы

El Chiringuito TV показал эмоции полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича после победы "Севильи" над "Интером" (3:2) в финале Лиги Европы.

Хорват был в эфире по видеосвязи, в определённый момент он встал и нырнул в бассейн прямо в одежде. Смотрите, как это было.

Напомним, что Ракитич выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год. Сейчас хавбек близок к уходу из "Барсы", и возвращение в андалусийский клуб - один из вариантов продолжения карьеры для него.

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