Ракитич заявил, что не хочет покидать "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич сказал, что не планирует покидать каталонский клуб, передает Sportske Novosti.



"Сложный вопрос - смогу ли я играть в "Барселоне". "Барселона" - лучшее место для меня. Посмотрим. Я здесь уже пять с половиной лет, все самое важное прожил в этом клубе. Но лучшее ждет впереди.



Моя цель - остаться здесь", - сказал хорват.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересована "Севилья" и "Атлетико".



Ракитич выступает в каталонском клубе с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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