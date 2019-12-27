Ракитич заявил, что не хочет покидать "Барселону"

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Ракитич заявил, что не хочет покидать "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич сказал, что не планирует покидать каталонский клуб, передает Sportske Novosti.

"Сложный вопрос - смогу ли я играть в "Барселоне". "Барселона" - лучшее место для меня. Посмотрим. Я здесь уже пять с половиной лет, все самое важное прожил в этом клубе. Но лучшее ждет впереди.

Моя цель - остаться здесь", - сказал хорват.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересована "Севилья" и "Атлетико".

Ракитич выступает в каталонском клубе с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Слизняк нетрадиционный

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Шнюк
Шнюк

Почему? Он мецци лижет вполне традиционно...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А вот этому парню.../ www.championat.com/football/news-1834659-karrisu-o-pocelue-s-rakitichem-jeto-byl-strastnyj-poceluj.html

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