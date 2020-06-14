Ракитич заявил, что не хочет покидать "Барселону"

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Ракитич заявил, что не хочет покидать "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что хотел бы продолжить выступать в каталонском клубе. 

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может перейти в "Севилью" этим летом

"Не хочу заглядывать в будущее, но в клубе знают, что "Барса" для меня - идеальный вариант. Я всегда стараюсь отработать контракт до конца, этот случай не исключение. Я бы хотел остаться в "Барселоне", - цитирует Sport1 Ракитича.

Напомним, что контракт 32-летнего футболиста с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году. "Барса" хочет выручить от его продажи 15-20 миллионов евро.

Ракитич уже выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год, сыграл 149 матчей, забил 32 гола и сделал 41 ассист.

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