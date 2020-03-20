Ракитич зимой отказал "Ювентусу"

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Ракитич зимой отказал "Ювентусу"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отклонил выгодное предложение "Ювентуса" о переходе в зимнее трансферное окно.

По информации Marca, "старая синьора" в январе вела переговоры о приобретении звёздного хорвата за 42 миллиона евро.

"Сине-гранатовых" предложенные условия устроили, однако сделку заблокировал сам футболист, который хочет остаться в Испании.

Скорее всего, летом 32-летний Ракитич вернётся в "Севилью", где он уже играл с 2011 по 2014 год.

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