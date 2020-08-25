Ракитича зовут в Турцию

Теги барселонасевильягалатасарайиван ракитичтрансферы

Ракитича зовут в Турцию

У полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича появился ещё один вариант продолжения карьеры.

По информации журналиста Николо Скиры, хорвату поступило предложение от "Галатасарая".

Сообщается, что представители турецкого клуба активно контактируют с агентом 32-летнего футболиста.

Впрочем, сам Ракитич мечтает о возвращении в "Севилью", за которую он выступал с 2011 по 2014 год.

В прошлом сезоне хавбек сыграл за "Барсу" 42 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: Туран вернулся в "Галатасарай". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов