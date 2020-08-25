Ракитича зовут в Турцию

У полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича появился ещё один вариант продолжения карьеры.

По информации журналиста Николо Скиры, хорвату поступило предложение от "Галатасарая".

Сообщается, что представители турецкого клуба активно контактируют с агентом 32-летнего футболиста.

Впрочем, сам Ракитич мечтает о возвращении в "Севилью", за которую он выступал с 2011 по 2014 год.

В прошлом сезоне хавбек сыграл за "Барсу" 42 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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